У Житомирі планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті та в маршрутках, а для пільгових категорій населення запровадити "безоплатні години" — у міській раді зареєстрували такий проєкт рішення.

Інформацію про це у Telegram оприлюднила пресслужба Житомирської міськради.

У повідомленні із посиланням на проєкт рішення міськвиконкому йдеться, що може подорожчати проїзд у громадському транспорті, найперше, для тих, хто користується транспортною карткою, та для учнів, а за умови розрахунку банківською карткою вартість проїзду може не змінитися.

Так, зокрема, в електротранспорті, розраховуючись банківською карткою, потрібно буде платити за одну поїздку, як і раніше, 10 гривень, а транспортною карткою проїзд може зрости з 6 гривень до 8. Для учнів — з 4 гривень може подорожчати до 5 гривень (за електронним квитком).

В автобусах: банківською карткою квиток залишається 14 гривень, а транспортною карткою — може зрости з 10 гривень до 13, пільговою карткою/карткою житомирянина — може зрости із 7 гривень до 9. Для учнів — із 5 гривень до 7.

"У міському електротранспорті діятиме "пільгова година" — з 10:00 до 16:00 години для пенсіонерів за віком та для людей з інвалідністю ІІІ групи при наявності пільгової карти/карти житомирянина. У цей період проїзд для вказаних категорій буде безоплатним. А в пікові години — до 10:00 та після 16:00 години — ці дві категорії пасажирів сплачуватимуть 5 гривень", — сказано в інформації.

Готівковий розрахунок згідно із проєктом рішення міськвиконкому не передбачений.

Також запроваджується разовий квиток: 15 гривень, який можна придбати в терміналі самообслуговування та сканувавши QR-код, розміщений в салоні автобуса або електротранспорту.

Зміни проїзду у громадському транспорті набудуть чинності після ухвалення проєкту рішення на черговому засіданні міськвиконкому.

Раніше Суспільне писало, що цими вихідними у громадському транспорті Житомира у тестовому режимі почнуть працювати нові валідатори, за допомогою яких пасажири зможуть безготівково розраховуватися за проїзд транспортними чи банківськими картками. Готівкою поки що можна буде розрахуватися у водія.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube