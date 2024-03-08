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У Житомирі повідомили про підозру членам організованої групи наркодилерів
НаркотикиПОЛІЦІЯРегіони

У Житомирі повідомили про підозру членам організованої групи наркодилерів

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наркотики, нарколабораторія
Докази, вилучені в нарколабораторії. Житомир, 9 січня 2024 року. Фото: ГУНП в Житомирській області

Слідчі слідчого управління поліції Житомирщини зібрали докази вчинення наркозлочинів трьома житомирянами, які налагодили виготовлення та збут психотропів — усім трьом повідомили підозри.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

За її словами, керував групою 42-річний житомирянин, який залучив до схеми свого однолітка та ще одного 36-річного містянина. Обладнали нарколабораторію в одному з гаражних кооперативів на Польовій.

"Кожен з учасників виконував певні функції: організатор купував прекурсори для виготовлення амфетаміну і разом з помічником синтезував психотропи і фасував їх у "дози". Третій учасник групи шукав клієнтів і продавав готову продукцію. Аби нарколабораторія працювала безперебійно, обладнання постійно оновлювали. Слідчі за супроводу оперативників управління карного розшуку поліції області задокументували низку випадків реалізації ними амфетаміну. Зокрема, один з покупців придбав пакунок з "товаром" за 800 гривень", — поінформувала Вікторія Дубовик.

За словами речниці прокуратури Житомирщини Тетяни Гоші, встановлено майже 20 епізодів виготовлення та збуту наркодилерами психотропних речовин.

"Вартість однієї дози на чорному ринку сягає 800 гривень. Від кримінального "бізнесу" дилери мали десятки тисяч гривень прибутків. Під час обшуків в орендованому гаражі та за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили партію готових для збуту зіп-пакетів з психотропною речовиною, готівку, електронні ваги, лабораторні приладдя, хімічні речовини, прекурсори, різні ємкості тощо", — розповіла речниця прокуратури.

Наразі на майно фігурантів накладено арешт.

Один з підозрюваних перебуває під вартою, організатору та ще одному спільнику обрано запобіжні заходи у виді застави.

У Житомирі повідомили про підозру членам організованої групи наркодилерів
Фото: ГУНП в Житомирській області

У Житомирі повідомили про підозру членам організованої групи наркодилерів
Фото: Житомирська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури чоловікам повідомили про підозри у вчиненні низки злочинів:

  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч. 1,2 ст. 311 КК України);
  • організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 317 КК України);
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

За подібні дії спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше 13 січня Суспільне повідомляло, що у Житомирі правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Трьох учасників групи затримали та взяли під варту.

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