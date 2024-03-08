У Дніпрі пройшов Всеукраїнський турнір з сумо. Змагання проходять другий рік поспіль. Учасники — майже 100 хлопців віком 10-12 років з різних областей України: Миколаївської, Одеської, Харківської, Донецької.

Вперше брав участь у змаганнях син тренера з Маріуполя Макар. Микита Красилов розповів Суспільному: 16 днів вони прожили в окупації, потім виїхали і нині живуть на Одещині.

Тренер з сумо Микита Красилов. Фото: Суспільне Дніпро

"Це для нього перші змагання. Тільки нещодавно мені вдалося відкрити залу боротьби, в якій я треную всього чотири місяці. Зараз привіз трьох спортсменів на змагання", — сказав чоловік.

Назва турніру та його лозунг – "Wanpacu", що означає "Сміливість, повага та вдячність".

Підготовка до сутичок. Фото: Суспільне Дніпро

Тренерка Тетяна з Харківщини зазначила: неважливо, хто проти тебе виходить, важливо показати характер та уміння, просто насолодитись моментом.

"Ми приїхали, привезли нашою загальною командою Харківської області 10 людей. Чому вирішили? Розвиток сумо важливий для дітей: їм подобається боротися, вони спілкуються, знаходять друзів і це надає емоції", — говорить вона.

Тренерка з Харківщини Тетяна. Фото: Суспільне Дніпро

Троє переможців з кожної вікової категорії поїдуть на змагання з сумо до Токіо. Третє місце посів 11-річний Євген Грицай з Харкова. Каже: остання сутичка з суперником була важкуватою.

"Ну, переміг же. Серце б’ється, зате я в Японію тепер поїду. Хотів би придбати собі меч, суші...", — сказав сумоїст.

Євген Грицай. Фото: Суспільне Дніпро

Турнір в Японії проведуть на найбільшому стадіоні країни, де змагаються кращі сумоїсти. Для них влаштують й екскурсії по Токіо.

"Крім того, що діти братимуть участь у турнірі, вони також матимуть змогу зустрітися зі своїми однолітками і це важливо для їхнього розвитку. Діти — це вже частина нашого майбутнього, і вони мають нести зі свого дитинства тільки світло та добро", — розповів волонтер з Японії Піка Чуджо Хідето.

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