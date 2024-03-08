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У жителів кількох вулиць Чернігова можуть автоматично не оновитися платіжки від "ОТКЕ": в чому причина
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У жителів кількох вулиць Чернігова можуть автоматично не оновитися платіжки від "ОТКЕ": в чому причина

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У жителів кількох вулиць Чернігова можуть автоматично не оновитися платіжки від &quot;ОТКЕ&quot;: в чому причина
ФОТО: gettyimages (Фото ілюстративне)

У березні 2024 року нарахування за послуги теплопостачання й гарячу воду від "Облтеплокомуненерго" автоматично можуть оновитися в інтернет-банкінгах не у всіх споживачів.

Про це повідомляє керівниця департаменту "Теплозбут" "ОТКЕ" Марія Романова.

Мова йде про колишні вулиці Савчука, Менделєєва та Смирнова, які в лютому 2024 року перейменували на вулиці Паркову, Володимира Івасюка та Кастуся Калиновського відповідно.

У зв’язку з перейменуванням вулиць, онлайн-рахунки споживачів могли не оновитися в автоматичному режимі. В такому випадку у компанії радять створити шаблон платежів заново.

"В меню «Платежі», в рядочку пошуку надавача послуг, вводимо назву: АТ «Облтеплокомуненерго», або ЄДРПОУ — 03357671, далі пошук. Система запропонує вам ввести номер свого особового рахунку. Якщо до вашого будинку постачається тепло та гаряча вода ви побачите чотири позиції для оплати, якщо до будинку постачається лише тепло — дві позиції. Підтягувати до єдиної квитанції необхідно всі платежі", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Марії Романової, близько 23% споживачів АТ "ОТКЕ" сплачують за тепло онлайн, одразу після оновлення інформації в онлайн-банкінгу.

"Споживачі, які не хочуть чекати на паперовий рахунок-повідомлення, можуть у своєму особистому кабінеті завантажити електронний дублікат, який ідентичний паперовій квитанції та містить точно таку саму інформацію".

В "ОТКЕ" також повідомляють, що середньомісячна температура в лютому по Чернігову сягнула + 2,15 °C, а рахунки за постачання теплової енергії в середньому зменшені на 31% в порівнянні із січнем цього року.

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