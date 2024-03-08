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Вінницька "Нива" провела товариську гру з футбольним клубом "Чернігів"
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Вінницька "Нива" провела товариську гру з футбольним клубом "Чернігів"

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Із рахунком 2:1 завершився футбольний матч між вінницькою "Нивою" та ФК "Чернігів". Команди зустрілися 8 березня на полі навчально-тренувальної бази "Нива" у Вінниці, повідомив кореспондент Суспільного, який дивився трансляцію матчу.

У першому таймі команди обмінялися кількома небезпечними атаками. На 29 хвилині матчу гравці ФК "Чернігів" змогли відкрити рахунок, після вдалої контратаки на ворота вінничан.

Товариська гра між ФК "Нива" та ФК "Чернігів"
Скріншот з відеотрансляції

У другому таймі команди почали грати у більш атакувальний футбол, що призвело до забитого голу. На 74 хвилині м'яч у ворота чернігівчан забив Даніл Кобцов та зрівняв рахунок у матчі.

Товариська гра між ФК "Нива" та ФК "Чернігів"
Скріншот з відеотрансляції

Здавалося б, гра завершиться із рахунком 1:1, проте після швидкої контратаки вінничан на 88 хвилині матчу м'яч у ворота ФК "Чернігів" забив Артур Петленко. Цим самим приніс перемогу для вінницької "Ниви".

Товариська гра між ФК "Нива" та ФК "Чернігів"
Скріншот з відеотрансляції

Це сьома товариська гра вінничан у зимове міжсезоння. 1 березня "Нива" перемогла ФСК "Маріуполь"(4:2), 25 лютого вінничани зіграли проти аматорського клубу з Черкащини "Базис", гра завершилася з рахунком 7:0. 21 лютого "Нива" програла ФК "Звягель" із Житомира (3:0). 10 лютого вінничани зіграли внічию з футбольним клубом Прем’єр-ліги "Чорноморець" з Одеси (2:2), 13 числа "Нива" обіграла хмельницьке "Поділля" (2:1), а 15 лютого виграла у харківського "Універ-Динамо" (2:0).

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