Вінницька "Нива" провела товариську гру з футбольним клубом "Чернігів"

Із рахунком 2:1 завершився футбольний матч між вінницькою "Нивою" та ФК "Чернігів". Команди зустрілися 8 березня на полі навчально-тренувальної бази "Нива" у Вінниці, повідомив кореспондент Суспільного, який дивився трансляцію матчу.

У першому таймі команди обмінялися кількома небезпечними атаками. На 29 хвилині матчу гравці ФК "Чернігів" змогли відкрити рахунок, після вдалої контратаки на ворота вінничан.

Скріншот з відеотрансляції

У другому таймі команди почали грати у більш атакувальний футбол, що призвело до забитого голу. На 74 хвилині м'яч у ворота чернігівчан забив Даніл Кобцов та зрівняв рахунок у матчі.

Скріншот з відеотрансляції

Здавалося б, гра завершиться із рахунком 1:1, проте після швидкої контратаки вінничан на 88 хвилині матчу м'яч у ворота ФК "Чернігів" забив Артур Петленко. Цим самим приніс перемогу для вінницької "Ниви".

Скріншот з відеотрансляції

Це сьома товариська гра вінничан у зимове міжсезоння. 1 березня "Нива" перемогла ФСК "Маріуполь"(4:2), 25 лютого вінничани зіграли проти аматорського клубу з Черкащини "Базис", гра завершилася з рахунком 7:0. 21 лютого "Нива" програла ФК "Звягель" із Житомира (3:0). 10 лютого вінничани зіграли внічию з футбольним клубом Прем’єр-ліги "Чорноморець" з Одеси (2:2), 13 числа "Нива" обіграла хмельницьке "Поділля" (2:1), а 15 лютого виграла у харківського "Універ-Динамо" (2:0).