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На жителів Чернігівщини склали 45 адмінпротоколів за випалювання сухої рослинності
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На жителів Чернігівщини склали 45 адмінпротоколів за випалювання сухої рослинності

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45 адмінпротоколів за випалювання сухої рослинності склали інспектори ДСНС Чернігівщини від початку року на жителів області. Про це Суспільному розповіла інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Чернігівського районного управління ДСНС Валерія Аніч. За таке правопорушення передбачений штраф від 3 060 до 6 120 гривень, для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень.

"Деякі реагують нормально, вони відразу гасять вогнище і на них складаємо адмінпротокол, бо правопорушення вже виявлене. А є люди, які реагують дуже погано, ми викликаємо працівників Національної поліції, за допомогою них ми встановлюємо особу і вже тоді складаємо адмінпротокол", — каже Валерія Аніч.
На жителів Чернігівщини склали 45 адмінпротоколів за випалювання сухої рослинності
Валерія Аніч. ФОТО: Суспільне Чернігів

Під час профілактичних рейдів інспектори виявляють людей, які спалюють суху траву, листя чи гілля і складають на них адмінпротоколи. Також рятувальники спілкуються із людьми і пояснюють, що випалювання сухої рослинності – це правопорушення.

" – А це ви згрібаєте куди? Що будете робити далі? – На город вивезу. – Спалювати не будете? – Ні. А що, ви хочете, щоб ви приїхали, так? – Ні, ми ж вам розповідаємо, що випалювати заборонено, бо це може призвести до пожежі, навіть трагічні випадки бувають. – Я це прекрасно розумію", — каже місцевий житель Володимир.
На жителів Чернігівщини склали 45 адмінпротоколів за випалювання сухої рослинності
Місцевий житель Володимир. ФОТО: Суспільне Чернігів

Профілактичні рейди проводять кілька разів на тиждень. Роблять це, аби запобігти пожежам в екосистемах.

На жителів Чернігівщини склали 45 адмінпротоколів за випалювання сухої рослинності
Загоряння. ФОТО: Суспільне Чернігів

"З початку року на Чернігівщині зафіксували 30 випадків загоряння сухої рослинності на загальній площі 21 гектар. Основними випадками цих загорянь є самовільне випалювання сухої рослинності без дотримання правил пожежної безпеки", — говорить Валерія Аніч.

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