Тисяча і одна троянда для жінок: черкащанин дарував квіти сім'ям військових

Черкасець Руслан Хомідов вирішив подарувати тисяча одну троянд дружинам та донькам військовослужбовців. Таким чином хотів привітати жінок від імені їхніх чоловіків – тих, хто в Міжнародний день боротьби за права жінок цього зробити не зможе, бо боронить країну.

Військовослужбовці телефонували та називали адресу, за якою квіти можна вручити, розповів він Суспільному.

За сотні кілометрів від Черкас військовослужбовці телефонували і називали рідні для них імена, яким мали бути адресовані букети.

"Військові воюють на передовій заради нашої країни, наших коханих жінок — дружин, мам, дочок", – зазначив пан Руслан.

Фото: Суспільне Черкаси

Аби їх привітати з жіночим святом від імені чоловіків, братів та коханих, які далеко від дому боронять країну, він вирішив зробити сюрприз – придбати квіти – тисяча й одну троянду:

"Є така збірка казок – «Тисяча і одна ніч». Це казка, яку ми хочемо попросити, – це закінчення війни, щоб повернулися кохані наших дівчаток додому".

150 букетів – і у кожного є адреса:

"У першу чергу дружинам і донькам військовослужбовців, а далі вже будемо дарувати волонтеркам і дівчатам-військовослужбовцям, які нині у військових частинах".

Фото: Суспільне Черкаси

Пані Тетяна отримала троянди від свого чоловіка Анатолія, який нині захищає Україну.

Чоловік на службі майже рік. Втім, цього місяця має повернутися.

"Будь-які знаки уваги завжди приємні, а особливо від коханого, тим паче коли він так далеко", – зазначила пані Тетяна.

А поки вона приймала вітання по відеозв’язку.

Фото: Суспільне Черкаси

Біля іншого дому зустріли мати та донька.

"Ваш чоловік хоче привітати вас зі святом. Він вас любить".

Тетяна Вовк відповіла, що чоловіком пишається. Знає — йому там нелегко:

"Він у дуже гарячій точці під Авдіївкою. Я його підтримую, це дуже приємно".

Донька Марія чекає батька додому:

"Приємно, що є люди, які допомагають таким чином військовим. Ми всі чекаємо на перемогу, чекаємо дома".

Фото: Суспільне Черкаси

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