НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Волинський майстер виготовив яйце з символами сили та нескінченності
МИСТЕЦТВОРегіони

Волинський майстер виготовив яйце з символами сили та нескінченності

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Яйце, виготовлене зі шкарлупи страуса Ему, волинським майстром Анатолієм Бойком
Новий виріб майстра з Волині Анатолія Бойка, березень 2024 рік. Фото: Анатолія Бойка

Волинський майстер із Володимира Анатолій Бойко виготовив новий виріб — яєчну шкарлупу страуса Ему оздобив символами сили та нескінченності.

Анатолій Бойко розповів Суспільному, що вже не вперше працює із яєчною шкарлупою страусів Ему, а для своїх виробів яйця спеціально замовляє у перевірених постачальників.

Майстер каже, що важливо, аби шкарлупа була твердою та з нею було легко працювати. Виріб Анатолій Бойко покрив спеціальним сплавом, який є імітацією срібла.

"Насправді — це не срібло, але виглядає дуже подібно. Яйце я покрив ювелірним алюмінієм та сплавом нержавіючою сталі та вийшло дуже подібне на срібло", — каже майстер.

На виробі майстер зобразив давній трипільський символ — "коловорот", який схожий на умовну позначку грози, але не має ні початку, ні кінця. Анатолій Бойко каже, що це символ сили.

"Також на яйці є символ нескінченності — латинська буква "s". Я її часто використовую у своїх роботах", — говорить Анатолій Бойко.

Зі слів Анатолія Бойка, цей виріб він створив, як оберіг. Наразі він не має власника та зберігається у колекції майстра.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Ма, болить&quot;: ветеран 80 ДШБ Юрко Вовкогон та митець Григорій Семенчук створили п'єсу про військовий госпіталь
"Ма, болить": ветеран 80 ДШБ Юрко Вовкогон та митець Григорій Семенчук створили п'єсу про військовий госпіталь
Тарас Шевченко і подорожі на Полтавщину: що відомо
Подорожі, художні твори та історія кохання: що пов’язує Тараса Шевченка з Полтавщиною
шевченко, вірші, житомирянка, творчість, поет, поетеса, культура, поезія
Сімнадцятирічна житомирянка пише вірші про Шевченка
Кобзар, козак, конкурс, картина, Дніпро
"Моя асоціація з Шевченком". Картина в стилі кубізму школярки з Дніпропетровщини перемогла на всеукраїнському конкурсі
На початок