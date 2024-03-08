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На Донецькому напрямку загинув військовий з Івано-Франківщини Ярослав Глушко
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На Донецькому напрямку загинув військовий з Івано-Франківщини Ярослав Глушко

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На Донецькому напрямку загинув військовий з Івано-Франківщини Ярослав Глушко
Фото: Facebook/Тлумацька міська рада

На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Ярослав Глушко.

Про смерть бійця повідомили на сторінці Тлумацької міської ради у Facebook.

Ярослав Глушко народився у 1976 році. Чоловік родом — із села Кутище, проживав у місті Тлумач.

Боєць воював в Авдіївці, на Запоріжжі та інших "гарячих точках" країни. Про це у коментарі Суспільному повідомив родич загиблого воїна.

Ярослав Глушко загинув 3 березня 2024 року на Лиманському напрямку. Воїна поховають на Алеї слави у Тлумачі.

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