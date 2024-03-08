В рамках акції руху спротиву "Жовта стрічка", яку запустили напередодні псевдовиборів президента Росії, в окупованому Криму активісти спалили понад 100 примірників агітаційних листівок.

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Про це йдеться у Telegram-каналі руху спротиву.

"Активісти руху «Жовта стрічка» зірвали та спалили більше 100 примірників макулатури окупантів, яка засмічує вулиці міста, адже Сімферополь — це Україна!" — йдеться у повідомленні.

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