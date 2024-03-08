Пропонував хабар: на Черкащині судитимуть водія

На Черкащині судитимуть чоловіка, якого звинувачують у тому, що він пропонував хабар поліцейським.
Про це Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.
Інцидент стався на початку лютого 2024 року.
"Патрульні зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів встановили, що на чоловіка вже було накладене адміністративне стягнення — штраф із позбавленням права керувати транспортом на один рік. Однак він продовжував їздити на авто", — зазначила Богдана Кулик.
За словами Богдани Кулик, щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабаря — десять тисяч гривень. Його судитимуть за частиною 1 статті 369 Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.Кримінального кодексу України.
Якщо провину водія доведуть у суді, то йому загрожує позбавлення волі до чотирьох років.
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