Пропонував хабар: на Черкащині судитимуть водія

На Черкащині судитимуть чоловіка, якого звинувачують у тому, що він пропонував хабар поліцейським.

Про це Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Інцидент стався на початку лютого 2024 року.

"Патрульні зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів встановили, що на чоловіка вже було накладене адміністративне стягнення — штраф із позбавленням права керувати транспортом на один рік. Однак він продовжував їздити на авто", — зазначила Богдана Кулик.

За словами Богдани Кулик, щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабаря — десять тисяч гривень. Його судитимуть за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

Якщо провину водія доведуть у суді, то йому загрожує позбавлення волі до чотирьох років.

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