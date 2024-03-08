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На Волині судили водійку, авто якої з пасажирами перекинулося через ожеледицю
СудДТПРегіони

На Волині судили водійку, авто якої з пасажирами перекинулося через ожеледицю

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ДТП Волинь
ДТП у Ковельському районі, де 25 листопада 2023 року перекинувся мінівен. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

На Волині судили водійку автомобіля Toyota Previa, яка торік восени на трасі Ковель-Жовква не впоралася з керуванням на слизькій дорозі та злетіла в кювет разом із п'ятьма пасажирами.

Про це сказано у вироку Турійського районного суду від 4 березня.

Що відомо про аварію та яке рішення прийняв суд

Вранці 25 листопада 2023 року волинянка їхала з Володимира до Ковеля. Аварія сталася поблизу села Мокрець на ділянці дороги з поворотом. Суд зазначив: водійка проявила неуважність, не стежила за дорожньою обстановкою, не відреагувала на її зміну і допустила перекидання машини.

Унаслідок ДТП дві пасажирки, які були позаду, та одна, котра була поруч із водійкою, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою вину повністю та розповіла суду, за яких обставин трапилася аварія. Зі слів волинянки, того дня вона їхала на конференцію. Дорогою до Ковеля вона підібрала п'ятьох жінок, двоє з яких не травмувались.

"Зранку на дорозі була ожеледиця. З якою швидкістю рухалася не пам'ятає. Коли їхала з Володимира в напрямку Ковеля, то поблизу села Мокрець на заокругленій ділянці дороги автомобіль почало зносити вліво. Намагаючись вирівняти автомобіль, виїхала праворуч за межі проїзної частини, де авто перекинулося", — цитує жінку суд.

Травмовані пасажирки просили суддю у своїх заявах не призначати водійці суворе покарання, оскільки претензій до неї не мають. Суд врахував, що водійка допомагала потерпілим на місці ДТП, а допомагала з лікуванням надалі.

В оголошеному волинянці вироку сказано, що суд звільнив жінку від відбування покарання у вигляді трьох років і трьох місяців з випробуванням. Іспитовий строк для водійки призначили терміном на рік.

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