Рівнянка Марія Ярощук змінила малярську роботу на прибирання вулиць та понад 20 років працює двірницею. Прибирати починає зранку, до такого графіка роботи вже звикла і міняти професію не планує.

Про це Марія Ярощук розповіла Суспільному.

69-річна жінка прибирає вулиці Рівного. Робить це щодня з шостої ранку впродовж 25 років. Зі слів Марії Ярощук, взимку 2023-2024 роботи було менше, аніж в попередню.

"Легше, бо трохи менше снігу. Але все одно треба було розчистити від багнюки місто. Я так попрацювала, то ледве радикуліт не схопив. Але треба робити, бо я не з тих, що сяду й буду сидіти", — зазначила Марія Ярощук.

Марія Ярощук. Фото: Суспільне Рівне

До прибирання вулиці міста, жінка працювала на будівництві.

"Працювала малярем-штукатуром, в мене багато різного робочого досвіду. Люблю тяжку працю. Мені тяжко в городі полоти, бо спина болить — радикуліт маю", — розповіла Марія Ярощук.

Фото: Суспільне Рівне

З її слів, роботу двірниці змінювати не планує:

"Мені приємно чути від людей добре слово. Є люди культурні, які дякують за чистоту міста, приємно й самій пройтися чистими вулицями".

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