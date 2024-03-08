На Донеччині 5 березня 2024 року поліг військовослужбовець зі села П'ядики Коломийського району, що на Івано-Франківщині, Роман Гнатюк.
Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу освіти, культури, молоді і спорту П'ядицької громади.
Як йдеться у дописі, Роман Гнатюк народився 22 січня 1973 року.
"Він загинув внаслідок поранень, отриманих в результаті ворожої атаки баражуючим боєприпасом по позиціях підрозділу поблизу села Діброва Краматорського району Донецької області", — повідомляють у П'ядицькій громаді.
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