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Міністр оборони Британії з Києва закликав світ підтримувати Україну й "забезпечити перемогу свободи над тиранією"
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Міністр оборони Британії з Києва закликав світ підтримувати Україну й "забезпечити перемогу свободи над тиранією"

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Міністр оборони Британії з Києва закликав світ підтримувати Україну й &quot;забезпечити перемогу свободи над тиранією&quot;
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прибуває на засідання кабінету міністрів на Даунінг-стріт у Лондоні, 5 вересня 2023 р. Фото: AP /Kirsty Wigglesworth

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у межах візиту до України записав відеозвернення з центру Києва.

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Я в Києві, щоб підняти на сполох весь демократичний світ — ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну", — сказав Шаппс.

Міністр оборони підкреслив, що Сполучене Королівство "зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки".

"Тепер кожна нація має зробити те ж саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією", — додав британський посадовець.

7 березня Шаппс прибув до України і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО та далекобійних спроможностей.

"Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати — заради нашої спільної сили", — зазначив глава держави.

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