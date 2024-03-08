Загинув в бою: у Черкасах попрощались з Героєм

У селі Голов'ятине Степанківської громади 7 березня в останню путь провели полеглого за Україну військового Станіслава Корнієнка.
Про це розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.
Загиблому було 28 років.
"Він був старшим розвідником стрілецького батальйону. Загинув 23 лютого внаслідок запеклого бою з росіянами на Харківщині", — зазначила Аліна Кривошея.
Поховали Станіслава 7 березня на кладовищі у селі Гуляйгородок.
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