У лісах на Волині — майже дві сотні стихійних сміттєзвалищ. Як з ними борються

На Волині зафіксували майже дві сотні стихійних сміттєзвалищ у лісах. Найчастіше — це побутові відходи, які вивозять до околиць лісів мешканці прилеглих сіл.

Кількість сміття у лісах постійно збільшується, розповів Суспільному провідний інженер з охорони та захисту лісу Поліського лісового офісу Володимир Левосюк.

Сміття у лісі в Луцькому районі. Фото: Суспільне Луцьк

Як карають тих, хто засмічує ліс

Зі слів Володимира Левосюка, спільна проблема і стихійних, і офіційних сміттєзвалищ у тому, що крім забруднення, з настанням тепла у них стаються пожежі.

"Перекидається вогонь зі сміттєзвалища на ліс і тоді в нас біда. Оці всі сміттєзвалища беруться на облік для того, щоб їх можна було поновлювати мінералізовані смуги", — говорить інженер з охорони та захисту лісу.

Якщо лісова охорона затримує людей, які викидають сміття у лісовому фонді, їх штрафують. Сума стягнення — від 425 до 850 гривень.

Що про стихійні сміттєзвалища кажуть місцеві жителі і влада

Одне зі стихійних сміттєзвалищ на Волині — неподалік від будинків місцевих жителів у селі Дерно. У ямі – побутові відходи.

"Всі вивозять сусіди сюди, — говорить місцева жителька Світлана. — Ми тут кілька разів яму рили, в ту яму скидали. Потім ту яму заривали, але це теж не вихід"

Місце, куди місцеві жителі викидають сміття. Фото: Суспільне Луцьк

Декілька місяців тому в селі почали вивозити сміття централізовано.

"Два рази в місяць їздить машина, угоду заключили з сільською радою. Якщо розібратися, куди вони вивозять? На край села іншим людям. Воно ж там, мабуть, розноситься по полю. Це ж якби був сміттєпереробний завод, сортувалося сміття як потрібно – оце вихід", — каже місцева жителька Світлана.

Жителька села Дерно Світлана. Фото: Суспільне Луцьк

Сусіднє селище Цумань має власне сміттєзвалище, куди привозять відходи жителі центру громади. Територія — не огороджена. Сміття звідси вітром розноситься по навколишньому лісу, говорить головний лісничий Ківерцівського лісового господарства Орест Мороз.

Сміттєзвалище у селищі Цумань. Фото: Суспільне Луцьк

"Це питання цього року є актуальне, як ніколи, оскільки цього року збільшилась кількість сміття і засмічення лісу теж збільшилося. Питання в тому, щоб воно було облагороджене. Чи це буде насипний вал, чи це буде паркан", — додав головний лісничий.

Головний лісничий Ківерцівського лісового господарства Орест Мороз. Фото: Суспільне Луцьк

Насипний вал днями на сміттєзвалищі почали робити, говорить заступник Цуманського селищного голови Микола Фень. Паркан, який може запобігти рознесенню сміття вітром – звести планують, на це виділили 200 тисяч гривень з бюджету громади. Але, каже, аби повністю обгородити сміттєзвалище – їх не вистачить.

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