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Понад 45 тисяч військовослужбовиць. В Україні зростає число жінок у ЗСУ
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Понад 45 тисяч військовослужбовиць. В Україні зростає число жінок у ЗСУ

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Понад 45 тисяч військовослужбовиць: в Україні зростає число жінок у ЗСУ
Військовослужбовиця ЗСУ. Фото: Depositphotos

Чисельність жінок у Збройних Силах України продовжує збільшуватися. Станом на січень 2024 року в українській армії служать 45 587 військовослужбовиць. Це на 2 108 військову більше ніж у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє Military Media Center.

13 487 жінок мають статус учасника бойових дій. За даними Military Media Center, понад 4 тисячі жінок-військових перебувають в районах проведення бойових дій.

Загальна кількість жінок, які працюють і служать у ЗСУ, станом на 2024 рік становить понад 62 тисячі.

У 2014 році загальна кількість жінок у ЗСУ становила понад 49 тисяч. Із них військовослужбовиць було 16 557.

8 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

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