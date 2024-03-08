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Сонячно та без опадів: погоду на Житомирщині у вихідні визначатиме антициклон Jasper
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Сонячно та без опадів: погоду на Житомирщині у вихідні визначатиме антициклон Jasper

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Погода, квіти
Фото: Анна Максимова/Суспільне Житомир

У вихідні 9-10 березня у Житомирській області синоптики прогнозують cонячну погоду без опадів. Її визначатиме антициклон Jasper. З 11 березня атмосферні фронти посилять вітер й принесуть дощі.

Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Єлєневська.

За її словами, хоча ночі будуть ще доволі холодними, до 3-5 градусів морозу, але вдень буде відбуватися наростання тепла.

"До жіночого свята природа підготувала нам приємний сюрприз — сонячну погоду. Ця ідея належить справжньому джентльмену — антициклону на ім'я Jasper, який поширився на Україну з далекої Швеції. В обіймах Джаспера ми будемо перебувати у вихідні 9 та 10 березня. Тож буде багато сонця", — повідомила синоптикиня.

9 березня вдень буде 5-7 градусів вище нуля, а 10 березня — 9-10 градусів тепла. Проте вже в неділю, 10 березня, в Україну почнуть надходити атмосферні фронти заходу, що посилить вітер. Він буде помірний до 12 метрів за секунду. А з 11 березня погода змінить свій характер.

"Наступного тижня через Житомирщину перемістяться атмосферні фронти, які принесуть за собою тепле повітря. Але є й зворотній бік медалі. Пройдуть часті дощі, в окремі дні буде вітряно. І хоча температура коливатиметься винятково в межах плюсових значень, показники за рахунок хмарної погоди будуть досить скромними. Вночі це 1-3 градуси тепла, а вдень в різні дні від 5 до 7 градусів тепла, й в найтепліший день навіть до 9 градусів з позначкою плюс", — розповіла Іраїда Єлєневська.

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