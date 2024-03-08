7 березня на Конотопщині провели в останню путь військовослужбовця Руслана Перепелицю.

Про це повідомили у Конотопській міській раді.

Руслан Перепелиця був молодшим сержантом та бойовим медиком, як повідомив в.о. начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха.

За інформацією Попівської сільської ради, Руслан Перепелиця народився 10 липня 1979 року в селі Жадень Рівненської області. У квітні 1990 року родина евакуювалась з Чорнобильської зони в Сумську область.

У квітні 2015 року був мобілізований і проходив службу в Нацгвардії. Демобілізувавшись зі служби продовжив працювати ветеринаром. 24 лютого 2022 року вступив до лав Конотопської ТРО. 9 лютого 2023 року разом зі своїми побратимами відправився на Донеччину, а з червня ніс військову службу в 93 бригаді "Холодний Яр", додали у повідомленні. Військовослужбовець Руслан Перепелиця загинув 22 вересня 2023 року поблизу Андріївки на Донеччині.

У чоловіка залишилась дружина, діти, батьки.

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