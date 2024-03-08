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У США заарештували аналітика розвідки за продаж секретних документів
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У США заарештували аналітика розвідки за продаж секретних документів

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У США заарештували аналітика розвідки за продаж секретних документів
Прокурор Генрі Левентіс, спецагент ФБР Дуглас ДеПодеста і спецагент Рой Кокран, старший керівник контррозвідки армії США, 7 березня 2024 року, на пресконференції щодо звинувачення аналітика розвідки армії США Корбейна Шульца в змові з метою отримання і розголошення оборонної інформації . Фото: AP/George Walker IV

У США заарештували аналітика розвідки, сержанта Корбейна Шульца, якого звинувачують у продажі секретних документів.

Про це повідомляє Мін’юст країни.

Сержанта Корбейна Шульца звинуватили за шістьма пунктами у змові з метою отримання і розголошення військової оборонної інформації та підкупі державного службовця. Слідство стверджує, що Шульц мав надсекретний допуск до безпеки Штатів і збирав секретну військову інформацію.

За версією слідства, Шульц вступив вступив у змову з особою, ідентифікованою як “Конспіратор А”. Той доручив Шульцу зібрати інформацію, пов’язану з різноманітними системами військового озброєння США, включно з секретною інформацією, а також інформацією, пов’язаною з потенційними планами Сполучених Штатів у випадку військового нападу на Тайвань.

Частина інформації, яку Шульц надав “Конспіратору А”, включала документи, пов’язані з високомобільною артилерійською ракетною системою (HIMARS), інформацію про гіперзвукове обладнання, дослідження майбутнього розвитку збройних сил США, дослідження великих країн, таких як Китайська Народна Республіка, а також підсумки військових навчань і операцій. В обмін на документи та інформацію “Конспіратор А” здійснив щонайменше 14 платежів Шульцу на загальну суму приблизно 42 000 доларів США.

Зазначається, що “Конспіратор А” повідомив Шульцу, що живе в Гонконзі і працює в геополітичній консалтинговій фірмі, що базується за кордоном.

Раніше цього тижня стало відомо, що працівник Повітряних Сил США ділився секретними даними щодо війни в Україні на сайті знайомств. Його звинуватили у незаконному розголошенні секретної інформації з питань національної оборони особі, яка представлялася жінкою, що проживає в Україні. Чоловік постав перед судом 5 березня.

Перед тим, у квітні 2023 року, стало відомо про злиття секретних документів Пентагонувійськовослужбовцем розвідувального підрозділу Військово-повітряної національної гвардії штату Массачусетс Джеком Тейшейрою. Тейшейра керував приватною онлайн-групою Thug Shaker Central. Це група з близько 20-30 переважно молодих чоловіків і підлітків, яких об'єднувала спільна любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор. Молодий чоловік публікував конфіденційні документи національної безпеки США в цій же онлайн-групі знайомих.

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