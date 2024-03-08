У Чернігові ввечері 7 березня у парку "Ялівщина" поліція викрила 27-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті психотропів через "закладки".

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті.

Як йдеться у повідомленні, чоловік, побачивши поліцейських, викинув пакунок і намагався втекти.

Поліція затримала його та вилучила поліетиленовий пакунок, всередині якого були зіп-пакети з кристалоподібною речовиною.

Поліція затримала підозрюваного. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Також під час обшуку в автомобілі підозрюваного поліцейські виявили та вилучили зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та пакунки з речовиною рослинного походження, а також мобільний телефон і банківські картки. Все вилучене поліція направила на експертизу.

Пакунки з психотропами, які виявили у затриманого. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Наразі слідчий Чернігівського райуправління поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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