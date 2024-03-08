"У кожного свій смак": у Черкасах працює квітковий ярмарок

У Черкасах вшосте організували квітковий ярмарок до Міжнародного жіночого дня. Ціни залежать від сорту та довжини квітки.

У асортименті — різнокольорові тюльпани, троянди, гіацинти, котики та квіти у горщиках.

Тюльпани до свята продавчиня Віра Клочко вирощувала у теплиці:

"У кожного свій смак. Але цього року чомусь у тренді піоновидні тюльпани, всі дуже полюбили їх. Ціни різні: від 40 гривень до 60. В основному 50-60. Піоновидні — 60 гривень. Ми самі вирощуємо цю красу".

Фото: Суспільне Черкаси

Покупець Володимир у пані Віри купує квіти щороку, адже довіряє лише їй:

"Я з цим продавцем працюю вже дуже давно, беру і вазоні квіти, і однорічні. Купую для дружини, дітей та онуків".

Пані Ірина надає перевагу червоним тюльпанам, адже це подарунок для її мами:

"Я купую червоні тюльпани. Вибір такий, тому що це для мами. Вона обожнює червоний колір. Кожного року дарую. Іноді троянди, іноді тюльпани — по-різному. Це жіноче свято, день усіх жінок, день, щоб вони відпочили нарешті, зробити їм свято. Щоб вони розуміли, згадували, що вони справжні жінки й заслуговують на найкраще".

Фото: Суспільне Черкаси

Десятирічний Ігор завжди їздив вибирати квіти з татом, та нині той у війську і не був вдома майже два роки:

"Позаминулий рік, як тато був, то я з ним їздив вибирав. Він зараз служить у війську, я думаю, що він скоро повернеться. Його вже майже два роки як немає вдома. А зараз ми з бабусею вибираємо квіти для моєї мами та сестри".

Фото: Суспільне Черкаси

Юрій купував квіти для своєї дружини. Намагався обрати якнайяскравіші:

"Я обирав квіти для дружини. Свято, потрібно ж привітати. Вибирав по кольору, щоб були яскраві. Потрібно ж приділяти їй увагу. Тюльпани — це весняні квіти, потрібно дарувати весну, радувати жінку".

Фото: Суспільне Черкаси

Продавчиня Світлана Лобанова розповіла, що фарбує тюльпани в синій колір:

"Селекціонери в Голландії не винайшли синій колір тюльпана, тому ми фарбуємо. Він стоїть як звичайний — може, тиждень-півтора, якщо відповідно доглядати за ним".

Квітами на ярмарку торгуватимуть із 1 по 12 березня. Працюватиме він із 7:00 до 20:00.

Фото: Суспільне Черкаси

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube