Горохівчанин Олександр Трачук розробив верстат, який, з його слів, пришвидшить нарізання стрічок для маскувальних сіток.

Чоловік працює вчителем трудового навчання в одній зі шкіл. Як він розповів Суспільному, станок виготовив власноруч.

"Тканина дуже важко ріжеться ножицями. І дивлячись, скільки часу це забирає, визріла ідея такого верстата. Використав прості леза з канцелярських ножів", — говорить Олександр Трачук.

Винахідник верстата для нарізання стрічок на маскувальні сітки Олександр Трачук. Фото: Суспільне Луцьк

Пристрій, який розробив вчитель, уже випробували. Верстат завезли луцьким волонтеркам з об’єднання "Павутинки", яке працює з першого дня повномасштабного вторгнення.

Як розповіла волонтерка Оксана Петрова, жінки починали плести маскувальні сітки з тканин, які приносили люди. Пізніше вироби вдосконалили.

"Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна колірна гама, неправильне плетиво. Але і дронів не було так багато тоді, можливо на той момент так було добре. Але з часом вдосконалювались, і плетиво вирівнялось", — говорить волонтерка.

Волонтерка Оксана Петрова. Фото: Суспільне Луцьк

Оксана Петрова говорить, що волонтерки ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом. "Цей верстат нас дуже виручить, це велика економія часу", — додала жінка.

Верстат для нарізання стрічок на маскувальні сітки. Фото: Суспільне Луцьк

Волонтерки показали сітку розміром 10 на 10 метрів, в її основі — пластикова садова сітка. Волонтерка Ольга Грицай каже: плели її тиждень на замовлення військових медиків.

"Ми призвичаюємось до того, що потребує наш захисник. Комусь треба на машини, комусь на танк, на окоп. На окопи беруть ниткові", — каже жінка.

Волонтерка Ольга Грицай. Фото: Суспільне Луцьк

Окрім маскувальних сіток, волонтерки Павутинки виготовляють також нашоломники.

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