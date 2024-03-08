У Запоріжжі створили петицію з пропозицією затвердити міську мовну програму

На сайті "Dem. Місцеві петиції" зареєстрували петицію з пропозицією затвердити міську програму популяризації української мови у Запоріжжі.

Петиція зареєстрована 4 березня 2024 року Данилом Канєвим.

Автор петиції пропонує Запорізькій міській раді затвердили міську цільову програму популяризацію української мови на 2025-2030 роки. За його словами, це необхідно, адже Запоріжжя є один із 12 обласних центрів, де такої програми немає.

Подібна програма розвитку та функціонування української мови затверджена на рівні області у 2022 році. Згідно з нею, у регіоні мають:

здійснювати моніторинг дотримання норм законодавства щодо мови освітнього процесу;

поповнювати бібліотечні фонди книгами українською мовою;

проводити на місцевому та обласному рівнях мовно-літературні конкурси;

проводити у День української писемності й мови "Диктанту національної єдності";

надавати підтримку громадським ініціативам щодо поширення та популяризації української мови;

проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови, культури та історії України тощо.

Петиція "Затвердити міську цільову програму популяризації української мови на 2025-2030 роки", 8 березня 2024 року. Фото: скриншот з сайту Dem. Місцеві петиції

Станом на 8 березня 2024 року петиція зібрала 13 голосів, до збору підписів залишилося 56 днів.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі станом на кінець лютого 2024 року досі не прийняли міську мовну програму.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber