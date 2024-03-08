У селі Геронимівка, що на Черкащині, люди проголосували за перехід місцевого храму до Православної церкви України.

Будували церкву в селі коштом громади, тому і хотіли, аби священник правив українською. Та він ідею переходу не підтримав, розповіла Суспільному жителька села Катерина Дяченко.

Аби проголосувати за перехід до ПЦУ та познайомитися із новим настоятелем храму, парафіяни зібралися на території церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Рішення прийняли одноголосно — "За".

Наразі вони вже мають пакет документів на реєстрацію цієї парафії, звернення про передачу їм на баланс цієї будівлі і клопотання стосовно оформлення землі.

Фото: Суспільне Черкаси

На перехід до православної церкви України чекали давно, розповіла місцева жителька Людмила Лаврик.

"До російської церкви я не ходжу. Ми живемо в Україні і розмовляємо українською мовою. Чому тут має бути російська церква? Це потрібно було давно зробити. Ну а зараз тим більше така ситуація на фронті, гинуть хлопці, як може бути по-іншому? Тільки українська церква", — зазначила вона.

Отаман Руськополянської козацької сотні Віктор Коломієць розповів: разом із побратимами вирішили підтримати людей:

"Підняв своїх козаків, щоб допомогти підтримувати порядок під час голосування. Щоб не дати отим нехорошим силам, яких у нас до цього часу багато є в Україні, заборонити нам молитися українською мовою".

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

Місцева жителька Катерина Дяченко зазначила, що раніше на свята їй доводилося їздити у Черкаси:

"У нас стільки полеглих воїнів, а він навіть відмовляється відспівати їх. Ми бігаємо шукаємо де-небудь батюшку, привозимо, щоб відспівав воїнів. Я пересварилася з усіма дівчатами, які ходили туди, моїми подругами. Вони мене обізвали «загубленою вівцею» і сказали, що я не достойна навіть переступати поріг церкви. Ми Україна і не треба нам тієї Москви".

У селі має бути православна церква України, тоді люди будуть ходити до неї, вважає місцева жителька Любов Бердичевська. Бо кошти на будівництво збирали всі:

"Всі люди тягнулись, всім хотілось, щоб було у селі був храм, щоб нікуди не треба було їхати".

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

Підтвердила, що збирали гроші на будівництво місцеві, і Тетяна Литвин:

"Часто приходили гроші збирали, коли будували ще".

Настоятель, який був у церкві до цього — отець Анатолій — на зібрання не з’явився. Тому новопризначений настоятель церкви протоієрей Ігор Шемяков разом із місцевими жителями створив комісію, щоб описати усе майно.

"Був запит від громади Геронимівки, що є церква, люди її збудували, але вони не хочуть до неї ходити, бо там московський священник, який, звісно, служить не українською мовою", – зазначив він.

Фото: Суспільне Черкаси

Для громади вже провели перший молебень. Заспівали під час нього разом і гімн України. Та після служби прийшов настоятель храму отець Анатолій зі своїми парафіянами. Він служить тут 24 роки і до нього звикли, зазначила місцева жителька пані Лідія:

"Я була за кордоном, там на одній вулиці моляться і турки, і євангелісти, і католики, і ніхто нікому не пред’являє ніяких претензій. Хочете — то побудуйте церкву і моліться, хто вам не дає? У нас УПЦ із 1990 року. А зараз оце непорозуміння, людей налаштували один проти одного в одному селі, в одній державі".

Фото: Суспільне Черкаси

Рішенням громади не задоволений і не підтримує його, зазначив отець Анатолій:

"Я побудував в Україні два храми: в Дубіївці і в Геронимівці, разом із людьми, звісно. Поклав здоров’я своє і там, і там. І ось дочекався пенсії й став непотрібним. От вам і вся позиція моя. А я щирий українець, люблю свою Україну і всіх українців. Я УПЦ служив, служу і буду служити".

Фото: Суспільне Черкаси

Керівник інформаційної служби Черкаської єпархії Православної церкви України Андрій Шпунт зазначив: рішення про перехід прийняли законно:

"Увесь перехід відбувається згідно з чинним законодавством. Громади одноголосно приймають рішення про перехід в ПЦУ. Але є ті, хто ці рішення блокує, тобто є священники, які не бажають переходити, як у цьому випадку. Громада хоче, священник не хоче. Тому громада приймає рішення переходити, а вже тоді наша церква шукає священника, який буде звершувати служіння в лоні ПЦУ".

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

Зі слів настоятеля церкви Ігоря Шемякова, службу в храмі проведуть у суботу, 9 березня.

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