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Втрати Волині: на фронті загинули ще троє військовослужбовців
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Втрати Волині: на фронті загинули ще троє військовослужбовців

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7 і 8 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще троє бійців з Волині: В'ячеслав Адаменко, Віктор Корнелюк і Роман Іванчук.

В'ячеслав Адаменко

4 березня 2024 року поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області в результаті множинних осколкових поранень загинув військовослужбовець В'ячеслав Адаменко.

Загинув боєць ЗСУ з Волині В'ячеслав Адаменко
В'ячеслав Адаменко.

Як повідомили у Затурцівській громаді, волинянин довгий час проживав у Ізраїлі, 17 років прослужив в ізраїльській армії. Після повернення в Україну пішов добровольцем на передову, служив у 100-й бригаді. Попередньо, прощання з В'ячеславом Адаменко відбудеться 10 березня.

Віктор Корнелюк

8 березня під час виконання бойового завдання також загинув 44-річний військовослужбовець із села Самари Віктор Корнелюк.

Загинув військовий з Волині Віктор Корнелюк
Віктор Корнелюк.

За даними Самарівської громади, сержант служив на посаді водія стрілецького відділення. Дату і місце прощання з Віктором Корнелюком повідомлять додатково.

Роман Іванчук

Про втрату також сповістили у Голобській громаді. У зв'язку із загибеллю військовослужбовця Романа Іванчука там оголосили триденну жалобу.

Відомо, що волинянин загинув під час боїв на Донеччині. У Романа Іванчука залишилися батьки і брат із сестрою. Дату прощання з полеглим захисником повідомлять пізніше.

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