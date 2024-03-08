Втрати Волині: на фронті загинули ще троє військовослужбовців

7 і 8 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще троє бійців з Волині: В'ячеслав Адаменко, Віктор Корнелюк і Роман Іванчук.
В'ячеслав Адаменко
4 березня 2024 року поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області в результаті множинних осколкових поранень загинув військовослужбовець В'ячеслав Адаменко.
Як повідомили у Затурцівській громаді, волинянин довгий час проживав у Ізраїлі, 17 років прослужив в ізраїльській армії. Після повернення в Україну пішов добровольцем на передову, служив у 100-й бригаді. Попередньо, прощання з В'ячеславом Адаменко відбудеться 10 березня.
Віктор Корнелюк
8 березня під час виконання бойового завдання також загинув 44-річний військовослужбовець із села Самари Віктор Корнелюк.
За даними Самарівської громади, сержант служив на посаді водія стрілецького відділення. Дату і місце прощання з Віктором Корнелюком повідомлять додатково.
Роман Іванчук
Про втрату також сповістили у Голобській громаді. У зв'язку із загибеллю військовослужбовця Романа Іванчука там оголосили триденну жалобу.
Відомо, що волинянин загинув під час боїв на Донеччині. У Романа Іванчука залишилися батьки і брат із сестрою. Дату прощання з полеглим захисником повідомлять пізніше.
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