Внаслідок аварії на Волині деблокували водія. Згодом чоловік помер у лікарні

У селі Жабка поблизу Луцька о 08:14 ранку трапилась аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Водія однієї з легкових машин деблокували рятувальники.

Чоловіка у важкому стані з політравмою та у комі госпіталізували до обласної клінічної лікарні, розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.

Водій та пасажир іншого автомобіля не травмувалися.

Станом на 14:00 завідувач екстреної медицини Волинської обласної клінічної лікарні Микола Пемпко розповів, що травмований у аварії водій помер.

"Наступила клінічна смерть, після реанімаційних заходів відновили серцебиття, але згодом сталася повторна зупинка серця і реанімаційні заходи уже не допомогли, пацієнт помер", — зазначив лікар.

Обставини зіткнення двох автомобілів нині з'ясовують слідчі, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації нацполіції області Марина Балдич.

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