На Чернігівщині чоловік наловив риби на понад 100 тисяч гривень

На озері поблизу села Мале Устя Сосницької громади 7 березня рибоохоронний патруль виявив місцевого жителя, який за допомогою сітки з човна виловив 70 кілограмів риби, чим завдав збитків на понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

Загалом рибалка наловив 58 рибин, загальною вагою 70 кг, а саме: 45 лящів, трьох судаків, трьох головнів, двох білизн, двох плоскирок, одного в’язя та двох раків.

Риба, яку вилучили у чоловіка. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Збитки, завдані рибному господарству України, склали 102 850 гривень.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу.

Човен, з якого чоловік ловив рибу. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

На чоловіка склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 та ч. 2 ст. 90 КУпАП.

Матеріали справи направлять до Сосницького районного суду.

Автівка, яку вилучили у чоловіка. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Сітку, човен, автомобіль Renault Duster та рибу вилучили.

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