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На Полтавщині попрощаються із військовослужбовцями Петром Кушніренком та Ярославом Бордюгом
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На Полтавщині попрощаються із військовослужбовцями Петром Кушніренком та Ярославом Бордюгом

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Петро Кушніренко та Ярослав Бордюг із Полтавщини загинули на війні з РФ: що відомо
Зображення ілюстративне. Фото: Pexels

У Кременчуцькому районі 8 березня влаштують прощання із двома військовими, які загинули під час захисту України від російського вторгнення. Це Петро Кушніренко та Ярослав Бордюг.

Загиблий воїн Петро Кушніренко

Петро Кушніренко із Семенівської громади мав звання старший солдат. 27-річний воїн поліг 4 березня під час виконання бойового завдання. Це сталося біля села Новомихайлівка Донецької області, розповів Суспільному речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Із воїном Петром Кушніренком попрощалися 8 березня 2024-го у Семенівці
Петро Кушніренко. Фото: сторінка у Facebook Семенівської ТГ

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Семенівської громади, проживав Петро Кушніренко у селі Товсте. Із ним запланували прощання на 8 березня на центральній площі селища Семенівка.

Загиблий воїн Ярослав Бордюг

Молодший сержант проживав у місті Кременчук. Ярославу Бордюгу було 28 років. Як розповів Суспільному Роман Істомін, воїн помер 5 березня у київському шпиталі. У закладі він лікувався після поранення, яке отримав 23 лютого біля села Макіївка Луганської області.

У Кременчуці 8 березня 2024-го року попрощалися із воїном Ярославом Бордюгом
Ярослав Бордюг. Фото надане Суспільному Ю.Перепелятник

Речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник Суспільному повідомила, що воїна мобілізували у квітні 2023-го, він служив у батальйоні оперативного призначення. Прощання із Ярославом Бордюгом запланували на 8 березня. У бійця лишилися батьки.

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