Волонтери Фонду підтримки 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" налагодили у Коломиї, що на Івано-Франківщині, виробництво дронів для бійців бригади.

Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.

"У процесі постійної комунікації з інженерами та літунами бригади нам вдалося створити "пташку" конкретно під потреби "едельвейсів". У результаті — запустили лабораторію з виробництва дронів", — йдеться у дописі.

За словами керівника фонду підтримки бригади Олександра Тарасюка, виробництво дронів стало частиною ініціативи "Сотня для десятки".

"Різдвяна ініціатива "Сотня для десятки" перетворилася у свого роду марафон. Все, що ми виробляємо в цій лабораторії, не є комерційним проєктом. Основною метою цього напряму нашої діяльності є задоволення потреб 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", — каже Олександр Тарасюк.

Волонтери вже передали бійцям "десятки" понад пів сотні FPV-дронів власного виробництва.

"Перевага майстерні в тому, що ми маємо прямий зв'язок з підрозділами й швидко отримуємо фідбек, що потрібно покращити, де внести якісь зміни або придумати щось нове", — говорить волонтер, який майструє дрони.

Керівник фонду підтримки бригади Олександр Тарасюк розповідає: куплятимуть й надалі дрони для бійців бригади, паралельно розвиваючи власне виробництво.

"Наявність постійного зворотного зв'язку дає нам можливість оптимізуватися та вдосконалюватися. Ми не тільки постачаємо дрони, а вивчаємо проблемні питання їхньої експлуатації, враховуємо величезний досвід наших пілотів та їхні практичні знання", — говорить Олександр Тарасюк.

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