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Над Одещиною збили 18 безпілотників: є влучання
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Над Одещиною збили 18 безпілотників: є влучання

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В Одеській області під час нічної дронової атаки у ніч на 8 березня зафіксували влучання: пошкодило інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані.

Про це повідомили у Силах оборони Півдня.

На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про поранених немає. Над Одещиною вночі збили 18 безпілотників.

За даними Сил оборони, три години підрозділи ППО відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували.

У ніч проти 8 березня у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей сили протиповітряної оборони збили 33 "шахеди" з 37, якими росіяни атакували Україну. Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Серед них над Одещиною чотири збили силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил.

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