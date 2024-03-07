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Суд не змінив запобіжний захід екснардепу Пашинському
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Суд не змінив запобіжний захід екснардепу Пашинському

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Екснардер Сергій Пашинський
Колишній депутат Верховної Ради Сергій Пашинський. Фото: УНІАН

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення не змінювати запобіжний захід для колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Про це повідомив у Telegram журналіст Олег Новіков.

Раніше Пашинського заарештували з можливістю внесення застави розміром 272,5 мільйона гривень. Зазначена сума була надана як застава Національною асоціацією підприємств оборонної промисловості України. 27 лютого колишній депутат Пашинський вийшов на волю під заставу.

Також відомо, що він здав свої паспорти та на цей момент перебуває під електронним наглядом і носить електронний браслет.

Що відомо про справу Пашинського

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 лютого обрав запобіжний захід колишньому нардепу Сергію Пашинському у вигляді триманні під вартою до 25 квітня цього року із можливістю застави у 272 мільйони 520 тисяч гривень.

Екснардепа Сергія Пашинського, його бізнес-партнера та ще чотирьох людей підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби української армії. 12 лютого 2024 року всім шістьом було оголошено про підозру.

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