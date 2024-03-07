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Росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ 7 березня: двоє людей загинули
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Росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ 7 березня: двоє людей загинули

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купʼянськ
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Харків

Армія РФ поцілила по Куп'янську Харківської області. Станом на 23:11, відомо про двох загиблих цивільних — чоловіка та жінку. Пошкоджені будинки, зайнявся автомобіль.

Про це ввечері 7 березня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.

Доповнено о 00:56 8 березня: З-під завалів врятували чоловіка, повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Тіло жінки дістали з-під завалів. Чоловік загинув у власній оселі після прямого влучання снаряда в будинок.

Доповнено 08:31. Росіяни вдарили по Куп'янську ввечері 7 березня з РСЗВ "Ураган", повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Внаслідок обстрілу загинули 65-річна жінка і 58-річний чоловік. Поранення отримав 44-річний чоловік, медики надали йому допомогу на місці. Пошкоджені приватні домоволодіння, житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.

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