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У Шостці провели в останню путь військовослужбовця Андрія Камилова
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У Шостці провели в останню путь військовослужбовця Андрія Камилова

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У Шостці провели в останню путь військовослужбовця Андрія Камилова
Військовослужбовець Андрій Камилов. Фото: Микола Нога

7 березня у Шостці на Сумщині провели в останню путь військовослужбовця Андрія Камилова. Чоловік став на захист країни 2 березня 2023 року.

Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.

Андрій Камилов народився 8 липня 1968 в Шостці. Після закінчення школи вступив до Шосткинського професійного училища № 10, де здобув професію електрика. Після служби в армії працював у сфері будівництва.

З 2 березня 2023 року чоловік доєднався до лав ЗСУ. Помер 27 лютого 2024 року. У військовослужбовця залишились три доньки та дружина, додав голова громади Микола Нога.

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