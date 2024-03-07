Назавжди 27: у Смілі поховали полеглого на війні солдата Артема Жмурка

У Смілі поховали полеглого на війні солдата Артема Жмурка. Він загинув 28 лютого під час боїв на Харківському напрямку.

Артем Жмурко був стрільцем-помічником гранатометника піхотної роти ЗСУ, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Захисник під час боїв на Харківському напрямку отримав вибухову травму з осколковими пораненнями, несумісну з життям.

Полеглого Героя поховали у Смілі на Гречківському кладовищі. Йому було 27 років.

У нього лишились батько та бабуся.

Фото: Суспільне Черкаси

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