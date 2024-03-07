Організовували та проводили псевдореферендум: за колабораціонізм судитимуть ще двох жителів Херсонщини

Ще двох жителів Херсонщини судитимуть за колабораціонізм. Їх підозрюють в організації та проведені псевдореферендуму. Обидва працювали у незаконних "виборчих комісіях", здійснювали подворові обходи: чоловік — у Дар'ївці, жінка — у Білозерці. Вони закликали людей підтримати російських окупантів. Обом загрожує до 10 років ув'язнення, повідомили в прокуратурі.