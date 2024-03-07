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Обстріли Херсона, дронові атаки Берислава, підозри колаборантам. 743 день війни: хроніка подій в Херсонській області
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Обстріли Херсона, дронові атаки Берислава, підозри колаборантам. 743 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Херсонський дворик, обстріли Херсона, повалені дерева
Один з херсонських дворів після обстрілу армією РФ, Херсон, 6 березня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

743 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 6 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

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Херсонська область - повітряна тривога!

На ТОТ Херсонщини зростає заборгованість з виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ

На ТОТ Херсонщини зростає заборгованість з виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ. Від початку року зарплату не отримують співробітники комунальних підприємств, деяких навчальних закладів та дитсадків, повідомив Центр національного спротиву.

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Упродовж доби на Херсонському напрямку військові РФ завдали авіаційного удару по Миколаївці

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові завдали авіаційного удару по Миколаївці. З артилерії та мінометів атакували понад 20 населених пунктів. Серед них — Тягинка, Іванівка, Кринки, Новотягинка та Херсон, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Херсонська область - повітряна тривога!

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Херсонська область - повітряна тривога!

Армія РФ атакувала Херсон: поранена жінка

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Армія РФ обстрілює Херсон

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Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Житель Миролюбівки підірвався на російській міні

У Миролюбівці на Херсонщині аграрій підірвався на російській міні. 60-річний чоловік отримав поранення. Його доправили до лікарні, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

Судитимуть двох російських військових, яких підозрюють у вбивстві жителя Херсонщини

Судитимуть двох російських військових, яких підозрюють у вбивстві жителя Херсонщини. У стані алкогольного сп'яніння вони проникли до будинку жителя Нової Збур’ївки та розстріляли його. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Херсонська область - повітряна тривога!

Екскерівника комунального підприємства Херсона підозрюють у пособництві РФ

Екскерівника комунального підприємства Херсона підозрюють у пособництві Росії. Він перереєстрував установу в окупаційній "податковій службі", виплачував зарплату у рублях.

Під час так званої "евакуації" чоловік організував переміщення техніки захопленого підприємства вартістю 2 млн 300 тисяч грн на лівобережжя Херсонщини. Йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Херсонська область — повітряна тривога!

Організовували та проводили псевдореферендум: за колабораціонізм судитимуть ще двох жителів Херсонщини

Ще двох жителів Херсонщини судитимуть за колабораціонізм. Їх підозрюють в організації та проведені псевдореферендуму. Обидва працювали у незаконних "виборчих комісіях", здійснювали подворові обходи: чоловік — у Дар'ївці, жінка — у Білозерці. Вони закликали людей підтримати російських окупантів. Обом загрожує до 10 років ув'язнення, повідомили в прокуратурі.

Сили оборони знищили 26 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Сили оборони вдарили по позиціях військ РФ на лівобережжі Херсонщини і за добу знищили 11 одиниць озброєння, 16 — автобронетехніки та чотири спостережні пости. Також ліквідували 74 військовослужбовця РФ.

Сили оборони за добу знищили 27 одиниць озброєння військ РФ ла ліквідували 74 солдати

Сили оборони вдарили по позиціях військ РФ на лівобережжі Херсонщини та знищили 11 одиниць озброєння, 16 — автобронетехніки та чотири спостережні пости. Також ліквідували 74 військовослужбовця РФ.

Російські війська зранку обстрілюють Херсон: поранена людина

Російські війська зранку обстрілюють Херсон. Пошкоджена приватна оселя, гаражні приміщення та припарковані поряд автівки. Поранений 45-річний чоловік перебуває у лікарні, медики проводять обстеження, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Здавав ветеранів АТО: жителя Коробків на Херсонщині підозрюють у колабораціонізмі

Жителю Коробків на Херсонщині заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Він "зливав" інформацію військовим РФ про ветеранів АТО та проукраїнськи налаштованих жителів громади. Допомагав із заселенням російських окупантів у будинки людей, які вимушено покинули населений пункт. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.

Внаслідок обстрілу Херсона поранений чоловік

У лікарню звернувся чоловік, який травмувався внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона. Попередній діагноз пораненого — мінно-вибухова травма, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

На Херсонщині в останню путь проведуть солдата Євгенія Кічу

Сьогодні на Херсонщині в останню путь проведуть солдата Євгенія Кічу. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Новомихайлівки, що на Донеччині, повідомили в ОВА.

На Херсонщині за добу поранені чотири людини

Внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військами минулої доби поранені чотири людини. Пошкоджені 16 будинків, об'єкт критичної інфраструктури, виш та газогін. Армія РФ за добу обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Без опадів з плюсовою температурою: погода на Херсонщині 7 березня

Сьогодні у Херсоні та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря до 8°тепла, повідомив обласний гідрометцентр.

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