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"Хлопці трималися, як леви": розповідь військовослужбовця з Вінниччини на псевдо "Шайба"
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"Хлопці трималися, як леви": розповідь військовослужбовця з Вінниччини на псевдо "Шайба"

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&quot;Хлопці трималися, як леви&quot;: розповідь військовослужбовця з Вінниччини на псевдо &quot;Шайба&quot;
Фото: 120 бригада територіальної оборони ЗСУ, Facebook

До війська пішов добровольцем, аби відстояти своє право на вільне життя та дружини й трьох синів. Так говорить оборонець на псевдо "Шайба". Чоловік служить у стрілецькій роті окремого батальйону 120 бригади Сил ТрО ЗСУ. Він — командир взводу. Розповідь захисника про бої та поранення опублікували на сторінці бригади.

До початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець працював будівельником. До лав захисників записався добровільно. Пройшов навчання та злагодження з побратимами. На початку війни, розповів, однією з найгарячіших точок була Попасна. Там "Шайба" пройшов перше бойове хрещення, із завдання всі вийшли живими.

Згодом була ротація на кордон з Придністров’ям, далі — захист північних рубежів країни та виходи підрозділу на східні напрямки.

"Саме пекло відбулося у Бахмуті. Хлопці всі молодці – вистояли, трималися, як леви. Правда, не всі лишилися живими, були втрати та поранені. Мене теж поранили, тож деякий час лікувався. Але я знову з побратимами в строю: виконуємо інше завдання", — розповів захисник.

Позитивним моментом на фронті чоловік називає допомогу побратимам, хоч інколи все залежить від збігу обставин.

"Трапилася така ситуація, коли ми потрапили між перехресний вогонь: одна група "орків" лупила по нас з городів, а друга — через дорогу. Майже були в оточенні, але добре, що була ніч, тож цих, що були через дорогу, ми подавили стрілецьким вогнем. Так і вискочили до своїх".

Якось попереду оборонця зірвалася міна. Тоді, розповів, йому "підфартило".

"Я зашпортнувся в той момент, мабуть, в ту секунду побачив тільки спалах червоний, але мене не зачепило. Багато ще чого було, але дякую, в першу чергу, своїм рідним, що вони молилися не тільки за мене, а і за всіх військових. Дякую своїй коханій дружині та трьом моїм синам. Ось через кого я пішов до війська. Мої рідні поставилися з повагою до такого рішення. Пам’ятаю, як зібрав усю родину і сказав, що треба зупинити ворога там, а не чекати, доки він буде тут", — сказав військовий.

Після перемоги чоловік буде "відбудовувати країну". Все, що зруйнували росіяни, відновлять.

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