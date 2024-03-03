У Житомирі триває процес об'єднання двох університетів — Поліського національного та Житомирського державного університету імені І. Франка. 2 березня на своїй сторінці у Facebook керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, докторка сільськогосподарських наук, професорка Тетяна Федонюк написала, що Міністерством освіти і науки України прийнято рішення приєднати Поліський національний університет до Житомирського державного університету імені І. Франка.

У повідомленні йдеться, що Поліський національний університет планують приєднати до Житомирського державного університету імені Івана Франка.

"Але наразі Міністерством освіти і науки України прийнято рішення приєднати наш університет до ЖДУ ім. Франка. Це означає тотальне знищення науки, тому що листом Національного фонду досліджень України (Офіс Горизонт Європа в Україні) від 27.02.2024 №3 попереджено, що приєднання Поліського національного університету буде означати припинення його як юридичної особи, відповідно, порушення Поліським національним університетом усіх європейських Грантових угод, що унеможливить їх виконання в цілому та зруйнує наш імідж як наукової спільноти та імідж України як надійного міжнародного партнера. Загальні підтверджені втрати становитимуть майже 1,2 мільйони євро. Іміджеві та репутаційні втрати України будуть колосальні", — написала Тетяна Федонюк.

Скриншот зі сторінки у Facebook Тетяни Федонюк

Тетяна Федонюк також повідомила, що такий формат об’єднання негативно вплине на університет, адже три діючі проєкти програми Erasmus та Jean Monnet Module, не будуть реалізовані.

У коментарях до допису заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький відповів Тетяні Федонюк, що ректор Поліського університету Олег Скидан поширює дезінформацію.

"А можна не поширювати відверту неправду? Всі наукові проекти зберігаються і переходять до правонаступника. При тому, що ніхто із науково-педагогічних працівників із приєднаного університету не втратить роботу. Об'єднання робиться задля покращення якості освіти, а не для економії. А всі натяки на те, що хтось щось хоче знищувати — від лукавого. Не піддавайтеся дезінформації вашого ректора!", — написав Михайло Винницький.

Скриншот зі сторінки у Facebook Тетяни Федонюк

В той же час на своїй сторінці у Facebook Олег Скидан інформував, що домовленості він не порушував.

"У четвер, 29 лютого, був викликаний до пана Михайла Винницького. На нараді були присутні Олег Шаров та ректор ЖДУ ім. Івана Франка. Зустріч була формальною, оскільки модель об'єднання вже була готова давно. Почув масу звинувачень і образ. Чути мої докази ніхто не хотів. Кожне слово і пропозиція перекручувалися проти мене. Дійшло до відвертого обману. Зокрема, було заявлено, що голова Наглядової ради Поліського національного університету Олександр Ющенко у телефонній розмові з паном Винницьким заявив, що не бажає спілкуватися з ректором Олегом Скиданом. Я особисто після зустрічі зателефонував Олександру Ющенку, який заявив, що не знайомий з паном Винницьким і ніколи з ним не спілкувався. Було також озвучено, що через тиждень пан Михайло Винницький приїде в Житомир і озвучить колективам одноосібне рішення МОН щодо об'єднання. Та вже наступного дня на адресу Житомирської обласної військової адміністрації надійшов лист наступного змісту (додається). То хто у цій ситуації порушує домовленості?", — написав Олег Скидан.

Скриншот зі сторінки у Facebook Олега Скидана

Кореспонденти Суспільного зателефонували за коментарем до ректора Поліського національного університету, але слухавку ніхто не підняв.

Професорка Тетяна Федонюк у коментарі Суспільному розповіла, що Поліський національний університет має два великих проєкти за програмою "Горизонт Європа" і вона є керівником одного з них.

"Ці проєкти є результатом багаторічних напрацювань і співпраці, які не отримують єдиномоментно. Іноді потрібно працювати десятки років, навіть безоплатно, щоб заслужити авторитет серед європейських партнерів та отримати запрошення на такий грант. Ми дуже довго працювали над заявкою на проєкт, яка нарешті була прийнята, ми готували її майже рік. Пропозиція, яку зараз розглядає Міністерство освіти і науки про об'єднання Поліського національного університету з Житомирським державним університетом імені Івана Франка, насправді означає знищення фактично юридичної особи Поліського національного університету", — сказала Тетяна Федонюк.

Зі слів професорки, якщо Поліський національний університет припинить існування як юридична особа, це призведе до припинення всіх грантових угод.

"Отже, це означатиме анулювання всіх наших грантових угод та зобов'язань. Сьогодні я працюю над грантовою угодою, де чітко написано, що бенефіціари проєкту повинні залишатися в рамках програми ЄС, що фінансує весь грант упродовж всього проєкту. Внески та витрати будуть прийнятними лише до тих пір, поки бенефіціари є правочинними. Тобто, якщо ми перестанемо існувати як юридична особа, всі наші грантові угоди будуть скасовані. Як пояснити це нашим партнерам у Європейському союзі — не зрозуміло. Пан Винницький дає не зрозумілі коментарі, типу та нічого ви ж перезатвердите і Житомирський державний університет імені Івана Франка стане правонаступником", — говорить Тетяна.

Тетяна Федонюк розповіла, що Європейські гранти укладають угоди з університетами, які мають відповідний бекграунд. У випадку Поліського національного університету — це агрономічний бекграунд.

"Це університет з величезною історією та величезними напрацюваннями в аграрній сфері, тому ми є учасниками цього проєкту. Зараз ми переходимо до найважливішої частини проєкту — посівних робіт, закупівель насіння, добрив, палива, оплати праці трактористів, сівалок та поїздки на відбір грунтів. До того ж, у нас великий шматок роботи, оскільки всі зразки ґрунтів, які ми відбираємо, маємо надсилати європейським партнерам, адже всі аналізи проводитимуться у Європі. І навіть, якщо ми вмовимо наших партнерів, а це 17 країн Європи, в майбутньому перезаключити цей договір, то все одно, просто втратимо цей час, коли ми мали проводити дослідження. І відповідно завершимо процес укладання нового договору, десь під завершення самого гранту. А тоді вже не буде сенсу і жоден європейський партнер нас в цьому не підтримає, бо ми вже не виконали грантові зобов'язання по закладці досвідів. Поки що Міністертво нас не чує і не розуміє специфіки цих проєктів і, здається, що не хочуть і вникати у це питання", — сказала Тетяна Федонюк.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем у пресслужбу Міністерства освіти і науки, де їм відповіли, що для отримання офіційної позиції МОН з приводу об'єднання університетів потрібно надіслати запит на електронну адресу Міністерства, а протягом наступного тижня буде надана відповідь.

До голови Житомирської обласної адміністрації Віталія Бунечка надійшов лист від Міністерства освіти і науки, де просять надати пропозиції щодо перегляду структури Поліського національного університету. Тобто приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Лист був підписаний заступником міністра Михайлом Винницьким та відправлений до адміністрації 1 березня 2024 року.

Фото: зі сторінки у Facebook Олега Скидана

Фото: зі сторінки у Facebook Олега Скидана

Також з 2 березня на сторінці Facebook Поліського національного університету почали з'являтися відео та дописи студентів і випускників, що виступають "Проти знищення Поліського національного університету".

Раніше стало відомо, що у 2024 році Міністерство освіти і науки України планує об’єднати заклади вищої освіти для підвищення якості освіти та ефективного використання фінансів.

Ректори трьох університетів у коментарі Суспільному озвучили свою позицію щодо можливого об'єднання їхніх закладів вищої освіти.

У лютому 2024 року ректор Поліського національного університету Олег Скидан розповів Суспільному про те, що процес об’єднання Поліського національного та Житомирського державного університету імені І. Франка розпочали у 2023 році.

28 лютого заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснив Суспільному, чому в Житомирі має бути лише два державні заклади вищої освіти.

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