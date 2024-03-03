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"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
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"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг

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&quot;Не мовчи. Полон вбиває&quot;. Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

"Не мовчи. Полон вбиває". У Черкасах родини військових, які перебувають в російському полоні, 3 березня влаштували автопробіг на їхню підтримку.

До акції долучилися понад три десятки автівок, повідомила кореспондентка Суспільного Дарія Шевченко.

Автомобілі з прапорами та написами зібралися на площі Богдана Хмельницького та проїхали містом колоною. Аби привернути увагу — сигналили.

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

Родини військовополонених та небайдужі черкасці вийшли та виїхали на площу, аби привернути увагу суспільства до теми полонених, розповіла співорганізаторка акції Тетяна Лісова. Її брата Дмитра вбили в полоні в Оленівці.

"Нам важливо привернути увагу суспільства до теми полонених. Саме сьогодні (3 березня - ред.) ми вийшли та виїхали на підтримку маріупольського гарнізону, який досі перебуває в полоні, частина з яких не повернуться ніколи, дехто отримав довічні терміни".

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

Чоловік Діани два роки перебуває в полоні:

"На жаль, Російська Федерація не дотримується Женевської конвенції. Порушує всі правила війни. Тому ми маємо говорити суспільству про те, що Росія — країна-терорист. Що наші рідні, наші хлопці зазнають катувань і тортур, перебуваючи в полоні. Ми маємо звернути увагу європейського суспільства на наші проблеми".

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

Серед учасників акції — черкащанка Анна Малиш. Розповіла, що є постійною учасницею подібних акцій:

"Нині йде війна, нас захищають ті, хто на війні чи потрапив у полон. А ми маємо захищати їх. Вийти на акцію — це найменше, що ми можемо зробити, аби привернути увагу до проблеми".

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

"Не мовчи. Полон вбиває". Рідні військовополонених у Черкасах організували автопробіг
Фото: Суспільне Черкаси / Дарія Шевченко

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