НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Баскетбольна команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" вийшла до 1/4 фіналу Кубка України
СПОРТНОВИНИРегіони

Баскетбольна команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" вийшла до 1/4 фіналу Кубка України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Баскетбольна команда &quot;Черкаські Мавпи-Дніпро&quot; вийшла до 1/4 фіналу Кубка України
Фото / БК "Черкаські Мавпи-Дніпро"

У матчі 1/8 фіналу розіграшу національного кубка країни серед чоловічих команд, що відбувся 2 березня, черкаські баскетболісти з рахунком 80:75  переграли криворізький "Кривбас". Таким чином "Черкаські Мавпи-Дніпро" вийшли до 1/4 фіналу Кубка України.

Про це повідомляють на офіційному сайті баскетбольної команди.

Протягом усього матчу "Черкаські  Мавпи-Дніпро" намагались наздогнати свого супротивника, але при цьому підопічні Артема Сліпенчука не відпускали далеко суперника – максимально "Кривбас" вигравав +9 в третій чверті. Один раз в третій чверті підопічним Артема Сліпенчука вдалось вирватись вперед, та не вдалось закріпитись.  Потому лідерство знов повернули собі кривбасівці.

Баскетбольна команда «Черкаські Мавпи-Дніпро» вийшла до 1/4 фіналу Кубка України
Фото/ БК "Черкаські Мавпи-Дніпро"

Однак в останній десятихвилинці помаранчево-чорним вдається зробити вольовий ривок 10:0 і повести +6 за 1:42 до кінця гри. За хвилину після цього рахунок знову став рівним – 75:75, але в кінцівці Черкаські Мавпи  довели відрізок до кінця з перевагою +5 очок. У  Мавп найрезультативнішим став Кирило Марченко з 23 очками — реалізував шість з 10 триочкових.

Баскетбольна команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" вийшла до 1/4 фіналу Кубка України
Фото/ БК "Черкаські Мавпи-Дніпро"

Таким чином "Черкаські Мавпи-Дніпро" вийшли до чвертьфінальної стадії змагань, де 03.03.2024 поборються із БК "Дніпро" за путівку до вирішального етапу змагань.

3 березня команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" у чвертьфіналі Кубка України протистоятимуть БК "Дніпро".

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Акробатка Олександра Шабалтій з Донеччини, Дніпро
"Це тільки її бажання та жага". Як тренується семирічна акробатка з Маріуполя, яка встановила рекорд України
Збиті ракети, двоє поранених, медаль Магучіх. Головні новини Дніпропетровщини 2 березня
Збиті ракети, двоє поранених, медаль Магучіх. Головні новини Дніпропетровщини 2 березня
У Сумах відбулися відкриті змагання з дзюдо
У Сумах відбулися відкриті змагання з дзюдо
Сум'яни здобули перемогу на чемпіонаті України з баскетболу: як пройшла гра
Сум'яни здобули перемогу на чемпіонаті України з баскетболу: як пройшла гра
На початок