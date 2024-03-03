Баскетбольна команда «Черкаські Мавпи-Дніпро» вийшла до 1/4 фіналу Кубка України

У матчі 1/8 фіналу розіграшу національного кубка країни серед чоловічих команд, що відбувся 2 березня, черкаські баскетболісти з рахунком 80:75 переграли криворізький "Кривбас". Таким чином "Черкаські Мавпи-Дніпро" вийшли до 1/4 фіналу Кубка України.

Про це повідомляють на офіційному сайті баскетбольної команди.

Протягом усього матчу "Черкаські Мавпи-Дніпро" намагались наздогнати свого супротивника, але при цьому підопічні Артема Сліпенчука не відпускали далеко суперника – максимально "Кривбас" вигравав +9 в третій чверті. Один раз в третій чверті підопічним Артема Сліпенчука вдалось вирватись вперед, та не вдалось закріпитись. Потому лідерство знов повернули собі кривбасівці.

Фото/ БК "Черкаські Мавпи-Дніпро"

Однак в останній десятихвилинці помаранчево-чорним вдається зробити вольовий ривок 10:0 і повести +6 за 1:42 до кінця гри. За хвилину після цього рахунок знову став рівним – 75:75, але в кінцівці Черкаські Мавпи довели відрізок до кінця з перевагою +5 очок. У Мавп найрезультативнішим став Кирило Марченко з 23 очками — реалізував шість з 10 триочкових.

Фото/ БК "Черкаські Мавпи-Дніпро"

Таким чином "Черкаські Мавпи-Дніпро" вийшли до чвертьфінальної стадії змагань, де 03.03.2024 поборються із БК "Дніпро" за путівку до вирішального етапу змагань.

3 березня команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" у чвертьфіналі Кубка України протистоятимуть БК "Дніпро".

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