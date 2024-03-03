Перша жертва окупації Криму. 10 років тому викрадено Решата Аметова

Кримський татарин Решат Аметов 3 березня 2014 року вийшов з одиночним пікетом проти окупації півострова на головну площу Сімферополя. Через 12 днів, 15 березня, тіло 39-річного чоловіка зі слідами катувань знайшли у Білогірському районі, за 60 кілометрів від Сімферополя.

Він став першою жертвою російської окупації Криму, а його вбивство знайомі кримського татарина та правозахисники називають спланованим актом залякування. Суспільне Крим розповідає історію Решата Аметова.

Про свій намір вийти на протест 28 лютого сімферополець, батько трьох дітей Решат Аметов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Орієнтовно в понеділок вийду до Ради міністрів. Стоячий протест. А вам слабо?", — написав він тоді.

За кілька годин після того, як він вийшов до будівлі Ради Міністрів АР Крим, вуличні камери спостереження зафіксували, як троє чоловіків у камуфляжній формі незаконного збройного формування "Самооборони Криму" силоміць саджають його до авто та везуть у невідомому напрямку.

Знайома і колишня сусідка родини Аметових Лєране Тульчий раніше розповідала Суспільне Крим, що сім'я кримського татарина почала хвилюватися за нього по обіді 3 березня.

"Вже третього березня о другій половині дня стало зрозуміло, що щось не так. Чому? Тому що в родині Аметових було прийнято повідомляти, де кожен з подружжя є", — розповіла Суспільному вона.

Тіло Решата з численними слідами катувань знайшли 15 березня в селі Земляничне . Голова чоловіка була обв'язана скотчем, в області лівої очниці колото-різані рани, на тілі — інші численні ушкодження, а руки були закуті в наручники. У нього залишилися троє дітей.

"Лише за кілька років я побачила фото, на якому було зафільмоване тіло (Аметова — ред.). Там такі наслідки тортур… Там просто людину взяли, зашили і якось сформували людське тіло. Тіло було лише трохи притрушене землею. Ті, хто зробив це, розраховували, що тіло швидко знайдуть. І це за добу до так званого референдуму. Вони розраховували на те, що це буде акт залякування і нагадування, хто тут господар", — зазначила Тульчий.

Аметова ховали 18 березня на мусульманському кладовищі у Сімферополі. Паралельно в центрі міста проросійські сили святкували проголошення російським диктатором Володимиром Путіним "приєднання" Криму.

Кримськотатарський активіст Решат Аметов із сином. Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр

Актом залякування проукраїнськи налаштованих кримчан вбивство кримського активіста називає й аналітик громадської організації "КримSOS" Євгеній Ярошенко.

"Це політика із залякування опонентів так званого референдуму. Решат Аметов увійшов в історію як перша жертва російської агресії. Це людина, яка вийшла на одиночний пікет проти загарбників. Його схопили представники незаконного формування "Самооборони Криму" і потім через 12 діб його тіло знайшли зі слідами дуже жорстоких катувань. Така атмосфера панувала напередодні так званого референдуму”, — сказав він.

За словами аналітика, викрадення і вбивства людей було поширеною практикою серед окупантів на початку захоплення Криму.

"59 випадків було зафіксовано нашою організацією. Найбільша хвиля була у перший місяць окупації Криму, тоді — понад 20 випадків. Загалом у перші два роки окупації Криму відбувалася така масова хвиля затримань і викрадень. Найчастіше потрапляли проукраїнські активісти, кримськотатарські активісти або їхні родичі. Після 2016 року насильницькі зникнення якщо й відбувалися, то це були поодинокі випадки. А з початком повномасштабної війни — відновилася ця жорстока практика окупантів”, — розповів Ярошенко.

Правозахисник уточнив, що з 59 зниклих безвісти в Криму протягом 10 років окупації, доля 17 людей досі не відома.

Кримськотатарський активіст Решат Аметов з дочкою та сином. Фото: Віртуальний музей російської агресії

У квітні 2014 року окупаційний Слідчий комітет в Криму порушив кримінальну справу за фактом вбивства Решата Аметова. Утім, вже за рік її закрили через те, що "не встановлені особи, причетні до вбивства".

У свою чергу, слідчі органи України через п’ять років після вбивства кримського татарина встановили особи причетних — двоє учасників незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та колишній військовий ЗС РФ. У 2019 році їм оголосили підозри. У листопаді 2023 року Прокуратура АР Крим та м. Севастополя скерувала справу до суду.

У травні 2017 році брат Аметова — Рефат отримав від українського президента присуджену активісту посмертно зірку Героя України.

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