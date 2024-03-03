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Російські війська обстріляли шість громад на Сумщині: що відомо
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Російські війська обстріляли шість громад на Сумщині: що відомо

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Уночі та зранку 3 березня російська армія здійснила 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська та Середино-Будська громади.

  • Есманська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Великописарівська громада: армія РФ била з мінометів (10 вибухів).
  • Дружбівська громада: зафіксовано удари російських керованих авіаційних бомб (КАБів) нараховано 3 вибухи.
  • Юнаківська громада: здійснено удари КАБ (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: армія РФ вдарила з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
  • Шалигинська громада: 3 міни скинули на територію громади.
  • Юнаківська громада: здійснено удар FPV-дрона (2 вибухи).

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