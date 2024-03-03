На Чигиринщині в останню путь провели полеглого на війні сержанта Володимира Шандру. Він загинув 29 квітня 2022 року в районі міста Попасна Луганської області.
Лише у березні 2024 року вдалося повернути тіло захисника, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.
Він був водієм стрілецького взводу окремого батальйону бригади територіальної оборони Черкащини.
Володимир Шандра народився 31 липня 1981 року, в селі Стецівка на Черкащині. Під час Антитерористичної операції з 2015 року вступив до лав ЗСУ до 128 окремої гірсько-штурмової бригади, був учасником бойових дій. З 2017 року до повномасштабного вторгнення працював далекобійником за кордоном.
"Після початку повномасштабного вторгнення Володимир повернувся до рідної країни задля оборони та захисту українського суверенітету, кордонів країни та вступив до лав ТРО міста Черкаси. Згодом служив у 156 батальйоні, 18 бригаді, де до останнього виконував свій військовий та громадянський обовʼязок — захищав рідну країну від ворога", — розповіли про полеглого Героя в пресслужбі Чигиринської територіальної громади.
Поховали полеглого захисника в Стецівці на Чигиринщині.
У Володимира залишилась дружина та троє синів.
Йому було 40 років.
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