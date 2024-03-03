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Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
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Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника

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Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Фото: Чигиринська міська територіальна громада

На Чигиринщині в останню путь провели полеглого на війні сержанта Володимира Шандру. Він загинув 29 квітня 2022 року в районі міста Попасна Луганської області.

Лише у березні 2024 року вдалося повернути тіло захисника, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Фото: Чигиринська міська територіальна громада

Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Фото: Чигиринська міська територіальна громада

Він був водієм стрілецького взводу окремого батальйону бригади територіальної оборони Черкащини.

Володимир Шандра народився 31 липня 1981 року, в селі Стецівка на Черкащині. Під час Антитерористичної операції з 2015 року вступив до лав ЗСУ до 128 окремої гірсько-штурмової бригади, був учасником бойових дій. З 2017 року до повномасштабного вторгнення працював далекобійником за кордоном.

Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Фото: Чигиринська міська територіальна громада

"Після початку повномасштабного вторгнення Володимир повернувся до рідної країни задля оборони та захисту українського суверенітету, кордонів країни та вступив до лав ТРО міста Черкаси. Згодом служив у 156 батальйоні, 18 бригаді, де до останнього виконував свій військовий та громадянський обовʼязок — захищав рідну країну від ворога", — розповіли про полеглого Героя в пресслужбі Чигиринської територіальної громади.

Поховали полеглого захисника в Стецівці на Чигиринщині.

Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Фото: Чигиринська міська територіальна громада

У Володимира залишилась дружина та троє синів.

Йому було 40 років.

Майже два роки вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Фото: Чигиринська міська територіальна громада

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