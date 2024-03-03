"Ймовірно належав хуситам". Корабель ВМС Італії збив дрон у Червоному морі

Корабель Військово-морських сил Італії у суботу, 2 березня, збив дрон, який наближався до судна у Червоному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на італійське Міноборони.

"Дрон із характеристиками, подібними до тих, що вже використовувались під час попередніх атак, знаходився приблизно за 6 кілометрів від італійського корабля, наближаючись до нього", – розповіли у Міноборони Італії.

У відомстві додали, що збиття дрона есмінцем Caio Duilio, який допомагає захищати торговельні шляхи від атак БПЛА і ракет хуситів з Ємену, було здійснене з метою самооборони.

Зокрема міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що атаки єменських хуситів були частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

"Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка", – наголосив Кросетто.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада 2023 року оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.