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Непал вимагатиме від альпіністів, які хочуть на Еверест, використовувати чіпи для стеження
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Непал вимагатиме від альпіністів, які хочуть на Еверест, використовувати чіпи для стеження

ЗМІ
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Еверест
Туристи, які підіймаються на Еверест. Фото: АР

Напередодні сезону сходження на Еверест 2024 року Непал оголосив про нову вимогу, згідно з якою всі альпіністи повинні орендувати і використовувати чіпи для стеження під час подорожі.

Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.

"Відомі компанії вже використовували чіпи, але тепер це стало обов’язковим для всіх альпіністів. Це скоротить час пошуку та рятування в разі аварії", — сказав директор департаменту туризму Непалу Ракеш Гурунг.

Він додав, що чіпи були виготовлені в "європейській країні", але не уточнив, де саме і якою компанією. Гурунг пояснює, що за чіпи, які вшиватимуть у куртки, альпіністи платитимуть по 10-15 доларів за штуку. Коли скелелаз повернеться — чіп вилучать та збережуть для наступної людини.

Мікросхеми відстеження використовують глобальну систему позиціонування (GPS) для обміну інформацією із супутниками.

Більшість людей, які намагаються піднятися на гору Еверест висотою 8 849 метрів, роблять це через Непал, сплачуючи 11 000 доларів за один лише дозвіл на сходження. Вартість включає: спорядження, їжу, додатковий кисень, провідників тощо. Проте сам підйом на гору коштує понад 35 000 доларів, пише CNN.

Минулого року Непал видав рекордні 478 дозволів на сходження. Підтверджено, що 12 альпіністів загинули на горі, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти.

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