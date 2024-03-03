Дональд Трамп виграв кокуси у трьох штатах США

Колишній президент США Дональд Трамп, який балотується в президенти знову, переміг на республіканських кокусах у Мічигані. У суботу він також виграв кокуси у штатах Міссурі та Айдахо.

Про це пише Associated Press.

Кокуси — збори прихильників та членів партії. На відміну від праймеріз, які проводять владу штатів перед президентськими виборами в США, кокуси влаштовує партійний апарат. Від їх результатів залежить голосування за кандидата у президенти на з'їзді. У всіх трьох штатах Трамп розгромив Ніккі Хейлі, свою останню суперницю.

За даними Республіканської партії штату, у Мічигані Трамп випередив Хейлі у всіх 13 округах, які брали участь у кокусах з висунення кандидатів. Він переміг, отримавши майже 98% підтримки (1575 голосів проти всього 36 за Хейлі).

Наступна подія в республіканському календарі — неділя в окрузі Колумбія. Через два дні настане "Супервівторок", коли 16 штатів проведуть праймеріз, що стане найбільшим днем ​​голосування в році, за винятком листопадових виборів.

Маючи за плечима перемоги в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер ще й у Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп став безперечним лідером гонки, а Хейлі тримається завдяки підтримці з боку спонсорів, зацікавлених в альтернативі президенту.

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, Трампу не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування The New York Times та Сієнського коледжу, у Трампа і Байдена майже однакові відсотки підтримки. Але що важливо у цьому опитуванні: Трамп випереджає Байдена в пʼяти з шести ключових штатів, де той виграв у 2020-му, і які, ймовірно, визначатимуть переможця президентських виборів 2024 року.