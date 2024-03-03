Італія та Канада розроблять дорожню карту для розширення співпраці

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та очільник канадського уряду Джастін Трюдо оголосили після зустрічі в Канаді про розробку дорожньої карти для поглиблення відносин між двома країнами.

Про це йдеться у спільній заяві.

"Сьогодні ми домовилися про подальше поглиблення наших політичних, економічних та стратегічних зв'язків і підвищення рівня наших вже чудових двосторонніх відносин, взявши на себе зобов'язання розробити "дорожню карту" для розширення співпраці між Канадою та Італією", — йдеться у спільній заяві.

Згідно з заявою, дорожня карта буде викладена детальні програми розвитку відносин між Італією та Канадою на найближчі три-п'ять років. Двостороння співпраця стосуватиметься енергетичної безпеки, зміни клімату, міграції та економіки. Країни також планують спільно розробляти інновації, в тому числі в області штучного інтелекту.

Результати розробки дорожньої карти будуть обговорені на наступній зустрічі в Італії в червні цього року.

Як члени НАТО, G7, G20 і партнери ООН, країни заявили про партнерство, щоб вирішувати "безпрецедентні глобальні безпекові, політичні та економічні виклики та кризи", включаючи війну Росії проти України. Чиновники обговорили допомогу Україні, аби не допустити ескалації.