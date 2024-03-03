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Brit Awards 2024: список переможців та новий рекорд
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Brit Awards 2024: список переможців та новий рекорд

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Співачка Raye, Brit Awards 2024
Співачка Raye (праворуч) разом зі своєю бабусею Агатою Доусон-Амоа приймає нагороду за альбом року під час Brit Awards 2024 у Лондоні, 2 березня 2024 року. Фото: Alberto Pezzali/Invision/AP

У Лондоні в ніч проти 3 березня відбулася головна музична премія у Сполученому Королівстві — Brit Awards. Тріумфатором вечора стала співачка Raye, яка здобула рекордні 6 нагород.

Співачка Raye була представлена у семи рекордних номінаціях у шести з яких здобула перемогу. Вона отримала статуетки в таких номінаціях: "Альбом року" із дебютною платівкою "My 21st Century Blues", "Співачка року", "Пісня року" із композицією "Escapism", "Найкраща нова виконавиця", "Краще виконання R&B" та "Авторка пісень року". Під час шостої нагороди співачка піднялася на сцену із бабусею, які дякувала за виховання та настанови під час її життя.

У номінації "Гурт року" переміг британський електросоул колектив Jungle. "Міжнародним виконавцем року" стала американська співачка SZA, яка цього року також отримала кілька статуеток Ґреммі. В номінації "Міжнародна пісня року" стала пісня "Flowers" американської співачки Майлі Сайрус, яка цього року отримала свою першу Ґреммі за цю пісню.

"Міжнародним гуртом року" визнали американську інді-супергрупа Boygenius, до якої входять три дівчини. У номінації "Альтернативна/рок-музика" переміг британський гурт Bring Me the Horizon, заснований 2004 року.

Статуетку за "Хіп-хоп/грайм/реп" отримав британський репер Casisdead, у "Танцювальній музиці" — шотландський ді-джей та продюсер Калвін Гарріс, а в номінації "Поп-музика" перемогла британська співачка албанського походження Дуа Ліпа. Інші номінації та переможці:

"Висхідна зірка" — британський інді-рок гурт The Last Dinner Party;

"Продюсер року" — англійський дует електронної музики, що складається з Сола Мілтона та Вілла Кеннарда "Chase & Status";

"Глобальна ікона" — Кайлі Міноуг.

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