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В двох штатах США тисячі жителів залишилися без електрики через сильний снігопад
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В двох штатах США тисячі жителів залишилися без електрики через сильний снігопад

ЗМІ
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Сніг в США, снігопад
Жінка чистить тротуар від снігу перед будинком під час снігової бурі у центрі міста Тракі, штат Каліфорнія, США, 2 березня 2024 року. Фото: АР/Brooke Hess-Homeier

В американських штатах, Каліфорнії та Неваді, через сильний снігопад тисячі жителів залишилися без електрики. У регіонах ризики сходження лавин.

Про це пише The New York Times.

Через сильні снігопади, окрім знеструмлення, роботу припинила велика кількість громадського транспорту, а автостради залишилися перекритими, повідомив дорожній патруль Каліфорнії. Через безпросвітність в горах гірськолижні курорти призупинили роботу.

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Людина намагається очистити дорогу від снігу під час шторму в місті Тракі, штат Каліфорнія, США, 2 березня 2024 року. Фото: АР/Brooke Hess-Homeier
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Бригади прибирають сніг з дороги під час шторму в місті Тракі, штат Каліфорнія, США, 2 березня 2024 року. Фото: АР/Brooke Hess-Homeier

Центральна снігова лабораторія Сьєрри повідомила, що за останні 24 години випав сніг шаром у понад 60 сантиметрів. А місцевий гідрометцентр повідомив про потужні вітри в 275 км/год. Повідомлень про постраждалих або загиблих наразі немає, пише газета.

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