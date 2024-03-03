В двох штатах США тисячі жителів залишилися без електрики через сильний снігопад

В американських штатах, Каліфорнії та Неваді, через сильний снігопад тисячі жителів залишилися без електрики. У регіонах ризики сходження лавин.
Про це пише The New York Times.
Через сильні снігопади, окрім знеструмлення, роботу припинила велика кількість громадського транспорту, а автостради залишилися перекритими, повідомив дорожній патруль Каліфорнії. Через безпросвітність в горах гірськолижні курорти призупинили роботу.
Центральна снігова лабораторія Сьєрри повідомила, що за останні 24 години випав сніг шаром у понад 60 сантиметрів. А місцевий гідрометцентр повідомив про потужні вітри в 275 км/год. Повідомлень про постраждалих або загиблих наразі немає, пише газета.
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